Кардиохирурги Подмосковья спасли новорожденного с критическим пороком сердца

Специалисты детского клинического центра имени Рошаля спасли новорожденного с критическим пороком сердца. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Порок сердца у ребенка заподозрили еще в роддоме, и врачи обратились в клинический центр. Там специалисты поставили диагноз коарктация аорты. При данной патологии просвет аорты сужается. В результате образуется две зоны кровообращения, что может стать причиной летального исхода.

По словам медиков, аорта является самым большим сосудом в организме человека, но у ребенка он был меньше шести миллиметров. Младенца экстренно направили на операцию.

Врачи полностью удалили место сужения аорты и сшили ее здоровые участки. На это потребовалось около двух часов. В результате операция прошла успешно. Сейчас маленький пациент восстанавливается.

Подмосковные врачи впервые провели подобную операцию новорожденному с низкой массой тела — при поступлении ребенок весил менее двух килограммов.