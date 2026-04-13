Каждая 4-я телемедицинская консультация в Московской области проводится для детей

Развитие телемедицинских технологий в Московской области открывает жителям новые возможности для получения квалифицированной медицинской помощи без необходимости посещать поликлинику. Сервис онлайн‐консультаций доступен для всех категорий граждан: взрослых пациентов, будущих мам и, что особенно важно, маленьких пациентов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, дистанционные консультации позволяют врачам эффективно сопровождать лечение. В ходе виртуального приема специалист может проанализировать динамику терапии и при необходимости внести коррективы, детально разобрать результаты лабораторных анализов и диагностических исследований, продлить рецепт на получение льготных лекарственных препаратов, оформить направление к профильному специалисту, если это требуется.

Статистика подтверждает растущую популярность детского телемедицинского приема: с начала года врачи провели свыше 360 тыс. онлайн‐консультаций для юных пациентов. Это составляет 26% (каждая 4-я) от общего количества дистанционных приемов в регионе — показатель наглядно демонстрирует востребованность услуги среди семей с детьми.

Жители Подмосковья могут выбрать наиболее удобный способ для организации онлайн‐приема: через мобильное приложение «Добродел: Телемедицина», с помощью чат‐бота Денис в мессенджере МАХ, на региональном портале госуслуг «Здоровье», через инфомат, установленный в медицинской организации, или по телефону горячей линии 122.

