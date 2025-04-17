Кинолекторий пройдет в клубе «Активное долголетие» в Химках

В пятницу, 18 апреля, в Химках на базе клуба «Активное долголетие» проведут кинолекторий, посвященный победе русских воинов под предводительством князя Александра Невского над немецкими рыцарями в Ледовом побоище на Чудском озере в 1242 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Участниками мероприятия станут члены клуба и школьники, они смогут узнать подробнее об Александре Невском. Кроме того, они увидят отрывки из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», снятого в 1938 году, и примут участие в обсуждении картины.

«Победа на Чудском озере сыграла важную роль в сохранении культурной и политической самобытности Руси, предотвратив ее включение в западноевропейскую орбиту влияния», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие пройдет в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.