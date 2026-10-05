Клинический психолог из Королева рассказала, как родственникам зависимого человека поддержать себя

На Неделе сохранения психического здоровья в Московском областном клиническом наркологическом диспансере рассказали, почему родные людей, страдающих от различных зависимостей, часто забывают о сохранении своего психического здоровья, почему это важно и как исправить ситуацию. Рекомендации специалистов привели в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам психолога из Королева, созависимый человек полностью поглощен тем, чтобы управлять поведением другого человека и часто не заботится об удовлетворении собственных жизненно важных потребностей. Постепенно человек погружается в депрессию, становится плаксивым, раздражительным, агрессивным, у него нарушаются сон и аппетит.

Специалист рекомендовала родственникам человека, страдающего зависимостью, провести черту между своей и чужой жизнью. Важно признать, что вы не несете ответственности за выборы, эмоции и исцеление других людей, и не можете изменить или проконтролировать другого человека.

Также следует помнить о собственном теле и психике. Специалист посоветовала восстановить режим сна, регулярно питаться и обязательно выделять время на отдых.

Третья рекомендация - если вы понимаете, что без помощи обойтись не можете, не стесняйтесь обратиться за психологической поддержкой к специалисту.

Психолог добавила, что погружение в проблемы родственника негативно влияет и на самого зависимого человека. Гиперопека со стороны близких лишает человека с зависимостью мотивации к переменам, ведь ответственность за его жизнь берут на себя окружающие.