Жители деревни Барнэм, расположенной в английском графстве, проголосовали за выход из состава Соединенного Королевства. Одной из причин проведения голосования стала возможная отправка мигрантов в этот населенный пункт. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно обнародованным данным, за независимость населенного пункта высказались 257 человек. Против выхода из состава Соединенного Королевства проголосовали 16 жителей. Еще один бюллетень был признан недействительным.

При этом отмечается, что референдум носил символический характер. Его результаты не имеют юридических последствий, в связи с чем деревня не сможет выйти из состава Великобритании по итогам данного голосования.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники судов Британии проголосовали за забастовку.