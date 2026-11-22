Активность бурых медведей в Сибири с приходом холодов идет на спад. В ближайшее время хищники перестанут выходить к населенным пунктам, сообщил РИА Новости проректор по перспективным проектам Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

«Вероятнее всего, активная часть выхода бурых медведей к населенным пунктам уже закончится в ближайшее время. Потому что уже образовываются снежные покровы, а среднесуточная температура стабильно держится ниже нуля, медведи начинают уходить в берлоги», — сказал собеседник агентства.

При этом ученый указал на сохраняющиеся риски. По его словам, к людям могут выйти медведи-шатуны, которые не смогли накопить достаточно пропитания для зажировки. В связи с этим жителям Сибири рекомендуется сохранять бдительность в ареалах обитания хищника.

Ранее в регионах Восточной Сибири фиксировалась сложная обстановка с выходами медведей к населенным пунктам. Всего в России за последние месяцы от нападений этих животных погибли 36 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области медведи не залегли в спячку из-за теплой осени.