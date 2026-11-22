Хабаровский край занял первое место среди российских регионов по темпам увеличения реальных заработных плат и денежных доходов граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного для ТАСС профессором Финансового университета при правительстве РФ Александром Сафоновым.

По данным, с которыми ознакомились в ТАСС, Хабаровскому краю присуждено 21,34 балла из 25 возможных. В число лидеров также вошли Чукотский автономный округ с показателем 20,18 балла и Магаданская область, набравшая 19,55 балла.

Методика расчета предусматривала оценку темпов роста реальной начисленной заработной платы за первое полугодие 2026 года, где максимум составлял 15 баллов, а также реальных денежных доходов за первый квартал 2026 года с максимальной оценкой в 10 баллов.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата россиян выросла до 103 тысяч рублей.