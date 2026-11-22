«Красная икра уходит с праздничного стола». Минтай и сельдь названы главной заменой деликатесу
Рыбный союз: икра минтая и сельди может заменить красную икру
Фото: [Подмосковье сегодня/Роман Малышенко]
Икра минтая и тихоокеанской сельди способна стать основной альтернативой красной икре — как для праздничного стола, так и для повседневного рациона. Об этом РИА Новости сообщили в Рыбном союзе.
«Главный драйвер замещения <...> — икра таких массовых объектов российского промысла, как минтай и тихоокеанская сельдь», — отметили в организации.
Там уточнили, что вылов минтая к середине ноября превысил 2 млн тонн, а добыча сельди в 2026 году достигла исторического рекорда — более 637 тыс. тонн.
Ранее экономист спрогнозировал рост цен на красную икру на 10–15%.