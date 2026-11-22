В 2026 году мужчины выходят на страховую пенсию по старости в 64 года, женщины — в 59 лет. Об этом в интервью РИА Новости сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Досрочное назначение возможно при длительном стаже или при потере работы в предпенсионном возрасте, отметила она.

«За длительную трудовую деятельность такое право возникает при наличии 42 лет стажа у мужчин и 37 лет у женщин — выйти на пенсию можно на два года раньше общеустановленного срока. При этом закон устанавливает, что планка не может опуститься ниже 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин», — сказала Подольская.

В стаж включаются периоды официальной работы, больничные, срочная служба в армии и участие в спецоперации. Второй вариант касается безработных предпенсионеров, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата. Мужчинам в этом случае нужно не менее 25 лет стажа, женщинам — 20 лет.

Решение принимает служба занятости, если не может трудоустроить гражданина. Подольская отметила, что это инструмент социальной защиты, а не поощрительная льгота, поэтому требования к стажу мягче, но право жестко связано со статусом безработного. В обоих случаях необходимо иметь не менее 30 пенсионных баллов. При их недостатке из-за невысокой официальной зарплаты воспользоваться правом на досрочную пенсию не получится.

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