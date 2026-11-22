В конце года уровень стресса растет, и тело накапливает напряжение. Фитнес-тренер с опытом более 25 лет, основатель онлайн-клуба «Простые движения» Надежда Фридман рассказала «Газете.Ru» о пяти упражнениях для расслабления.

Первое — «Собрать полотенце». Сидя на стуле, положите ткань под стопы. На вдохе собирайте ее пальцами ног, оставляя пятки на месте. На выдохе отпустите ткань. При тревоге мышцы напрягаются непроизвольно, и намеренное сокращение помогает заметить разницу между зажатой и свободной стопой.

Второе — «Освобождение». Сядьте ближе к краю стула, широко разведите бедра, стопы поставьте чуть впереди коленей. На выдохе мягко опустите корпус вперед между бедрами, ладони можно положить на пол. На вдохе почувствуйте, как расширяются нижние ребра. Сделайте 10–12 спокойных циклов дыхания и плавно выпрямитесь. Упражнение переключает внимание с попытки успокоиться на конкретное движение.

«При многочасовой работе за компьютером возрастает активность мышц предплечий, хотя движения кистей остаются небольшими. Сжимание и раскрытие ладоней дает этим мышцам смену работы: на выдохе опустите плечи, на вдохе сожмите пальцы в кулаки, а на выдохе раскройте ладони и разведите пальцы веером максимально широко, но без боли, сделав 10–12 повторений», — отметила Фридман.

Четвертое — «Снять рюкзак». Положите ладони на бедра. На вдохе немного поднимите плечи, словно поправляете лямки. На выдохе представьте, что рюкзак снят, и дайте плечам опуститься, не сводя лопатки и не тяня плечи вниз. Активность мышц шеи и плечевого пояса при напряженной работе за компьютером возрастает, из-за чего ухудшается дыхание и возникает ощущение тревоги. Раз в час важно отходить от компьютера на 5–10 минут.

Пятое — «Из солнца в тень». На вдохе слегка прищурьтесь, словно вышли на яркий свет, не зажмуриваясь и не стискивая зубы. На выдохе представьте, что шагнули в тень, и дайте глазам открыться до привычного положения, оставив брови на месте. Работа с лицом помогает замечать и прекращать мышечное усилие, которое при тревоге легко пропустить.

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