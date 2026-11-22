Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР) в интервью РИА Новости сообщила, что в 2027 году жителей России ожидают 118 выходных дней. Из них 14 дней являются нерабочими праздничными.

«В соответствии с утвержденным правительством производственным календарем на 2027 год, в следующем году россиян ждут 118 выходных дней, из них 14 — нерабочие праздничные дни», — сказала Кавшар.

По количеству нерабочих дней 2027 год соответствует показателям 2026 года. Рабочих дней в будущем году, как и прежде, будет в два раза больше, чем выходных.

Ранее сообщалось о том, что декабрь закончится короткой рабочей неделей.