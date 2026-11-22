Новогодний бонус целесообразно разместить на банковском депозите либо направить на покупку государственных облигаций, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Положить на депозит в банки, сейчас хороший процент предлагают», — сказал он, отвечая на вопрос о том, как лучше распорядиться тринадцатой зарплатой.

Парламентарий также рекомендовал приобрести на новогоднюю выплату государственные облигации.

«Или можно вложиться в облигации солидных организаций, которые предлагают высокую доходность и при этом гарантированно выполнят свои обязательства», — добавил он.

«Тринадцатая зарплата», или новогодний денежный бонус, представляет собой дополнительное вознаграждение работодателя за календарный год, которое обычно выплачивается в декабре.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата россиян выросла до 103 тысяч рублей.