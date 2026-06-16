Когда счет идет на часы: в Московской области работает сервис поиска доноров крови для домашних животных
В Подмосковье можно через сервис «Одной Крови» найти донора крови для животных
Фото: [пресс-служба Минсельхоза МО (Мария Евсютина)]
В критических ситуациях, когда счет идет буквально на часы, владельцам питомцев в Подмосковье теперь проще найти помощь: в регионе работает специальный сервис для поиска доноров крови для домашних животных — платформа «Одной Крови». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Цифровой сервис создан как инструмент экстренной поддержки: он помогает оперативно подобрать подходящего донора, если питомцу срочно нужно переливание. Платформа формирует единую базу, где встречаются те, кто ищет помощь, и те, кто готов ее оказать, — владельцы животных‐доноров. Такой подход заметно повышает шансы вовремя спасти четвероногого пациента.
С конца апреля сервис доступен в пилотном режиме в виде мобильного приложения — его можно открыть через чат‐бот в мессенджерах MAX и Telegram. Чтобы начать поиск, достаточно указать регион, группу крови питомца и его основные данные. Система автоматически подберет подходящие варианты, а дальше пользователи сами договариваются между собой и организуют процедуру совместно с ветеринарной клиникой.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере сельского хозяйства.