Когда счет идет на часы: в Московской области работает сервис поиска доноров крови для домашних животных

В критических ситуациях, когда счет идет буквально на часы, владельцам питомцев в Подмосковье теперь проще найти помощь: в регионе работает специальный сервис для поиска доноров крови для домашних животных — платформа «Одной Крови» . Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Цифровой сервис создан как инструмент экстренной поддержки: он помогает оперативно подобрать подходящего донора, если питомцу срочно нужно переливание. Платформа формирует единую базу, где встречаются те, кто ищет помощь, и те, кто готов ее оказать, — владельцы животных‐доноров. Такой подход заметно повышает шансы вовремя спасти четвероногого пациента.

С конца апреля сервис доступен в пилотном режиме в виде мобильного приложения — его можно открыть через чат‐бот в мессенджерах MAX и Telegram. Чтобы начать поиск, достаточно указать регион, группу крови питомца и его основные данные. Система автоматически подберет подходящие варианты, а дальше пользователи сами договариваются между собой и организуют процедуру совместно с ветеринарной клиникой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о цифровых проектах в сфере сельского хозяйства.