Коллектив из Подольска завоевал пять наград на всероссийском танцевальном фестивале

Хореографический ансамбль «Радужные ребята» культурно-просветительского центра «Дубровицы» Подольска завоевал пять наград на всероссийском хореографическом фестивале-конкурсе «Танцевальная Вселенная».

В Коломне до этого провели фестиваль вокальной музыки им. Н. фон Струве, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Танцевальный фестиваль прошел в Туле. По его итогам представители Подольска получили дипломы лауреатов I и II степеней, а также специальный диплом за сохранение культурных традиций народного танца.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность открытия новых кружков и секций в регионе.