Коломенско-Зарайский музей-заповедник приглашает на выставку «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое»

Коломенско‐Зарайский музей‐заповедник приглашает в Зарайск на выставку «Искусство в поиске. Взгляд в прошлое» — это 5-я экспозиция в цикле, раскрывающем связь современного декоративно‐прикладного искусства с наследием прежних эпох. Проект, как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, выстраивает необычный диалог между древними артефактами и работами нынешних мастеров.

Одна из самых впечатляющих частей выставки посвящена Зарайской верхнепалеолитической стоянке. Здесь собраны уникальные находки — образцы украшений и скульптуры времен палеолита, обнаруженные на этой территории. Эти предметы существенно дополнили представления ученых о древнейших художественных практиках на Русской равнине, а сегодня они продолжают вдохновлять современных художников, становясь отправной точкой для новых творческих поисков.

Экспозиция наглядно показывает, как ведется археологическое исследование: посетители могут проследить, как из разрозненных обломков специалисты восстанавливают первоначальную форму предметов. Современные авторы по‐своему вступают в этот «археологический» процесс: одни органично включают в новые композиции фрагменты керамики XVIII–XIX веков, другие скрупулезно реконструируют утраченные приемы работы с майоликой.

Выставка будет открыта до 1 августа, возрастное ограничение — 6+.

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