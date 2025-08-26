Команда из Химок одержала победу в баскетбольном матче с представителями Москвы

На лето 2025 года в регионе было запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В результате химкинские спортсмены одержали победу. Товарищеский матч завершился счетом 81:78 в пользу Химок.

Сейчас команда готовится к чемпионату Высшей лиги и отборочному турниру на Кубок России. Они стартуют в октябре и в середине сентября соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе реконструкции спортивных объектов в области.