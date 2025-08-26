Команда из Химок одержала победу в баскетбольном матче с представителями Москвы
Фото: [Администрация Химки г.о.]
Баскетболисты команды Центра спортивной подготовки №5 Химок провели первый товарищеский матч — с командой Московской любительской баскетбольной лиги «Team Team».
На лето 2025 года в регионе было запланировано около 2 тыс. спортивных мероприятий, сообщил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В результате химкинские спортсмены одержали победу. Товарищеский матч завершился счетом 81:78 в пользу Химок.
Сейчас команда готовится к чемпионату Высшей лиги и отборочному турниру на Кубок России. Они стартуют в октябре и в середине сентября соответственно.
