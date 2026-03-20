Команда из Московской области стала первой на первенстве России по хоккею

Подмосковная женская сборная одержала победу на первенстве России по хоккею среди юниорок до 18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Сборная юниорок выступила в рамках первенства России U-18 и провела восемь игр, ей удалось одержать семь побед. В турнире также приняли участие команды из Нижегородской, Свердловской, Челябинской областей, Белоруссии, Провинции Сычуань, Санкт-Петербурга и Москвы, каждая сыграла со всеми участниками турнира.

Подмосковье стало победителем первенства России восьмой раз подряд, соревнования прошли в Нижегородской области в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.