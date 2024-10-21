Команда из Подмосковья победила на конкурсе по поддержке театрального искусства

Подмосковная команда одержала победу на всероссийском конкурсе по поддержке театрального искусства Минкультуры РФ. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

За победу в творческом состязании от лица региона боролась команда худрука Ивантеевского музыкально-драматического театра Артема Бибилюрова.

На конкурс был представлен спектакль «Мы люди», основанный на произведениях Антона Чехова. Постановку приурочили к 165-летнему юбилею со дня рождения писателя.