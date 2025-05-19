Команды Подольска получили две бронзовые медали на региональном этапе «Зарницы 2.0»

Региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» завершился в Подольске. По его итогам две команды округа получили бронзовые медали.

Игры длились два дня. В них приняли участие свыше 800 человек. Ребятам нужно было продемонстрировать свои навыки в 18 дисциплинах, в том числе в тактической и медицинской подготовке, управлении БПЛА.

В результате подольские команды «Варяг» из гимназии № 7 и «Молодая гвардия» из школы № 11 завоевали бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что победителем в старшей возрастной группе стал отряд «Орленок» из Чехова.