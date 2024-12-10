Коммунальные службы Подмосковья переведут в режим повышенной готовности на время праздников

Подмосковные коммунальные службы будут переведены в режим повышенной готовности на период зимних праздников, передает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во всех профильных организациях в рамках подготовки к праздникам усилят работу аварийно-восстановительных бригад, организуют дежурство руководящего состава, подготовят спецтехнику к возможным нештатным ситуациям.

Также на коммунальных объектах проверят работу систем видеонаблюдения и состояние запорных устройств, для работников проведут дополнительный инструктаж по вопросам безопасности.

В случае возникновения проблем с подачей отопления или воды, работой канализации и т. п. можно обратиться в единую диспетчерскую службу. Она работает круглосуточно. Кроме того, можно оставить заявку в свою УК или позвонить по номеру 112.