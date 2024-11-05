Коммунальные службы Подмосковья убрали около 13 тысяч общественных пространств за неделю, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее число объектов убрали в Балашихе — 606. На втором месте по числу убранных территорий — Химки (578), на третьем — Коломна (507).

Когда выпадает первый снег, специалисты коммунальных служб не только убирают уличный смет и листку, очищают урны и выносят мусор, но также убирают снег с козырьков подъездов и лестниц.