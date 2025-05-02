Коммунальные службы устраняют последствия непогоды в Химках

Бригады будут устранять поваленные деревья по 34 адресам в Старых Химках, по 12 адресам в Левобережном, по 21 в Новых Химках, по пяти в Кутузовском, по 24 в Луневском, по 19 в Подрезково, по 10 в Сходне.

В первую очередь расчищают подъезды к соцобъектам, участки с уклоном, подходы к остановкам и станциям. Также убирают деревья, которые мешают проезду транспорта или влияют на подачу электроэнергии.

Жителей округа призвали к осторожности на дорогах. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также жителей попросили не парковать автомобили в местах проезда спецтехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе работ по ликвидации последствий непогоды в области.