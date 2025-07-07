Коммунальным службам Подмосковья передадут около 30 дробилок для переработки древесины
Порядка 30 дробилок передадут коммунальным службам Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В 2025 году для нужд муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья закупят около 30 специализированных измельчителей веток — дробилок, который позволят улучшить процесс утилизации растительных отходов в регионе. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Новое оборудование уже передали коммунальным службам в Волоколамске, Лотошино, Рузе и Шаховской. Такие машины смогут перерабатывать ветки, стволы деревьев и кустарников в мелкую щепу. Последнюю смогут использовать при проведении посадочных работ, для мульчирования почвы и благоустройства территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.