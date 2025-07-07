Коммунальным службам Подмосковья передадут около 30 дробилок для переработки древесины

В 2025 году для нужд муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья закупят около 30 специализированных измельчителей веток — дробилок, который позволят улучшить процесс утилизации растительных отходов в регионе. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.