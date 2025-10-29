Коммунальщики Люберец призвали жителей не выбрасывать мусор в канализацию

Специалисты коммунальных служб Люберец призвали жителей не бросать в канализацию бытовой мусор, так как это может привести к засорами и серьезным авариям.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе всего за месяц из труб достали более 26 тонн отходов.

В ходе работ в одном из микрорайонов города коммунальщики извлекли из подводящего трубопровода мокрый ком из тряпок, использованных салфеток и другого мусора. По словам главного инженера Люберецкого водоканала Александра Сергеева, такие случаи не редкость.

На объектах водоканала установлена система диспетчеризации, которая отслеживает нагрузку на оборудование. Когда насос начинает работать «нештатно», бригада выезжает на место и решает проблему.

В многоквартирных домах с засорами борются вручную. К примеру, слесари извлекли из канализационного стояка одного из домов влажную тряпку и разбухший наполнитель для кошачьих туалетов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поручил рассказать жителям о правилах вывоза крупногабаритных отходов.