Коммунальщики подготовят Химки к летнему сезону

В Химках продолжаются работы по подготовке города к летнему сезону, сотрудники коммунальных служб приведут в порядок улицы, дворовые территории и общественные пространства во всех микрорайонах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, специалисты «Объединенного городского хозяйства» обновят детские и спортивные площадки, ограждения, подметут дороги и тротуары, подготовят к сезону памятники и мемориалы и не только. Перечень работ и список адресов, по которым их проведут, сформировали на основании обращений жителей и итогов мониторинга профильных служб. Работы будут проходить до конца месяца, 19 апреля во всех микрорайонах города проведут областной субботник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.