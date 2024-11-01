Коммутационное оборудование обновили на главных подстанциях Подмосковья к зиме
Фото: [Россети]
Коммутационное оборудование обновили на главных подстанциях Подмосковья к зиме, передает Министерство энергетики Московской области. Работы провели специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра.
Так, энергетики завершили ремонт разъединителей на магистральных подстанциях и обновили 131 единицу оборудования.
Специалисты проверили состояние всех узлов, очистили контакты, отрегулировали приводы и заменили поврежденные детали.
Наибольший объем работ выполнили на подстанциях, обеспечивающих электроэнергией жителей Одинцово, Наро-Фоминска, Богородского округа и Орехово-Зуево.