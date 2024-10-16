Компании Подмосковья и Вьетнама заключили шесть соглашений о сотрудничестве

Подмосковные и вьетнамские компании будут сотрудничать. Соответствующие соглашения были подписаны в рамках бизнес-миссии, организованной областным Фондом поддержки ВЭД, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками мероприятия стали двадцать семь предприятий области, производящие косметику и продукцию для ухода.

По итогам встречи было заключено шесть соглашений с компаниями «РЕТИНОИДЫ», «Биофармрус», «Русская Косметика», «ДАНИКА», «Уник косметик» и «АСЕНС».