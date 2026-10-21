Капризов лидирует в гонке снайперов НХЛ: забил в четвертом матче подряд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» обыграли в овертайме «Миннесота Уайлд» со счетом 4:3. Лидер «Дикарей» Кирилл Капризов вновь сумел проявить себя, несмотря на неудачный исход для команды.

Капризов отметился голом и результативной передачей. Всего в активе российского форварда 17 (11+6) набранных очков в 10 матчах. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Зато в гонке лучших снайперов Капризов еще немного оторвался от преследователей. Теперь он на три шайбы опережает группу из пяти хоккеистов, у которых по пять голов.

«Миннесота» набрала 14 очков, больше в Западной конференции только у «Вегаса» (16) и «Эдмонтона» (15).

Ранее сообщалось, что нападающий «Торонто» Кирилл Марченко забросил шайбу в ворота «Коламбуса», своей недавней команды.