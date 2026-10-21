38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

Сейчас Оксана весит 62 кг, а ее привычный вес — 58 кг. При этом блогер хочет достичь 56 кг. Телезвезда сдала анализы: отклонений не нашли. После этого она обратилась к эндокринологу. Врач выписал ей препарат для диабетиков и снижения веса в минимальной дозировке.

Самойлова заявила, что именно препарат станет главной причиной похудения, а не собственные усилия. Она также показала, как делает укол в живот, и заверила, что процедура безболезненна.

Однако многие поклонники негативно отреагировали на действия Оксаны. Пользователи считают, что жалобы на лишний вес — это подготовка к рекламе уколов.

Ранее Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном.