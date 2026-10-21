38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах
VOICE: Оксана Самойлова призналась, начала делать уколы в живот, чтобы похудеть
Фото: [соцсети]
38-летняя Оксана Самойлова, бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна), призналась, что не может самостоятельно сбросить лишние килограммы, передает VOICE.
Сейчас Оксана весит 62 кг, а ее привычный вес — 58 кг. При этом блогер хочет достичь 56 кг. Телезвезда сдала анализы: отклонений не нашли. После этого она обратилась к эндокринологу. Врач выписал ей препарат для диабетиков и снижения веса в минимальной дозировке.
Самойлова заявила, что именно препарат станет главной причиной похудения, а не собственные усилия. Она также показала, как делает укол в живот, и заверила, что процедура безболезненна.
Однако многие поклонники негативно отреагировали на действия Оксаны. Пользователи считают, что жалобы на лишний вес — это подготовка к рекламе уколов.
Ранее Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном.