38-летняя Оксана Самойлова начала худеть на уколах

VOICE: Оксана Самойлова призналась, начала делать уколы в живот, чтобы похудеть

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя Оксана Самойлова, бывшая жена рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вайнштейна), призналась, что не может самостоятельно сбросить лишние килограммы, передает VOICE.

Сейчас Оксана весит 62 кг, а ее привычный вес — 58 кг. При этом блогер хочет достичь 56 кг. Телезвезда сдала анализы: отклонений не нашли. После этого она обратилась к эндокринологу. Врач выписал ей препарат для диабетиков и снижения веса в минимальной дозировке.

Самойлова заявила, что именно препарат станет главной причиной похудения, а не собственные усилия. Она также показала, как делает укол в живот, и заверила, что процедура безболезненна.

Однако многие поклонники негативно отреагировали на действия Оксаны. Пользователи считают, что жалобы на лишний вес — это подготовка к рекламе уколов.

Ранее Оксана Самойлова сделала заявление о новом возлюбленном.

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