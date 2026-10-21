Замглавы Богородского округа уволили за коррупцию

Ногинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в деятельности администрации Богородского городского округа. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Проверка показала, что заместитель главы округа не уведомил работодателя о возможном конфликте интересов в отношении своей супруги, которая занимала должность главного специалиста отдела дорожного хозяйства муниципального казенного учреждения. Организация находится в подчинении у администрации.

Он также инициировал премирование жены в размере, который существенно превышал премирование других сотрудников. В адрес главы округа было внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения заместитель главы уволен в связи с утратой доверия.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.