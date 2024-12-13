Компании Подмосковья представили свою продукцию на выставке детских товаров

Подмосковные компании, которые производят товары для детей, представили свою продукцию на выставке в рамках заседания координационного совета по промышленности. Мероприятие прошло в Красногорске, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В экспозиции были представлены товары от семи компаний региона. Эти предприятия производят средства гигиены, игрушки, настольные игры, сборные модели, обувь, бытовые товары из пластика.

В 2024 году два предприятия из числа участников выставки были признаны победителями премии «Золотой медвежонок», которая определяет лидеров в индустрии детских товаров. Это компании «Мир пластика» и «Бытпласт».

В целом детские товары в области производят более 150 компаний. На этих предприятиях трудятся свыше 10 тысяч человек. Продукция активно экспортируется — в этом направлении Подмосковье занимает второе место по стране.