Компании Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности»

Цель конкурса — привлечь внимание к важности социальных вопросов на уровне организаций, продемонстрировать примеры решения социальных задач, достижений по работе с персоналом, улучшения условий и охраны труда.

Принять участие могут зарегистрированные в Подмосковье организации — вне зависимости от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и осуществляемых видов экономической деятельности.

Подать заявку на участие можно будет в период с 7 апреля по 1 июня в 16 номинациях, в том числе: «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За трудоустройство инвалидов в организации», «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях непроизводственной сферы». Победители регионального этапа будут номинированы для участия в федеральном этапе конкурса.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.