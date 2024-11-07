Компания из Подмосковья за 10 минут продала 3,4 тысячи банок соленых огурцов на ярмарке в Китае

Компания из Подмосковья продала более трех тысяч банок соленых огурцов на ярмарке в Китае. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «Смарт» вошла в число участников осенней сессии Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. Предприятие организовало встречу с местным блогером, который начал рекламировать подмосковные огурцы во время своего стрима. В результате подписчики начали заказывать соленья прямо в комментариях, и компания за десять минут продала 3,4 тысячи банок на миллион рублей.

Также Подмосковье представляли компания «Твинс Тэк» из Ленинского округа, которая производит лечебную косметику, и производитель косметики для волос «Гера Груп» из Королева.