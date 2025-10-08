Компания из Сергиево-Посадского округа выйдет на рынок Татарстана

Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ) из Сергиево-Посадского округа (входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») планирует выйти на рынок Татарстана и впервые начать сотрудничать с Приволжским федеральным округом. Соответствующее соглашение подписали в рамках переговоров на международном форуме «ТЕМП» в Казани, сообщает Министерство инвестиций промышленности и науки Московской области.

Компания в рамках форума представила комплектующие для беспилотных летательных аппаратов, изделия из феррита и специальной керамики и высокотехнологичный крепеж для машиностроения, чем заинтересовали представителей республики.

«Участие в подобных мероприятиях открывает новые перспективы для кооперации и укрепляет позиции Московской области как центра высокотехнологичного производства», — отметил генеральный директор НТМ Александр Карпенко.

Напомним, что найти локацию для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.