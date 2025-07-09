Компания «Мособлэнерго» заключила договор о сотрудничестве с двумя техникумами Подмосковья

Компания АО «Мособлэнерго» заключила договор о сотрудничестве с Коломенским и Воскресенским техникумами. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В рамках сотрудничества студенты учреждений смогут заключать с предприятием договоры о целевом обучении по направлению «Электроэнергетика», а также проходить практику и устраиваться на работу в компанию.

Кроме того, в рамках сотрудничества будут организованы встречи с родителями абитуриентов и студентов по вопросам заключения договоров целевого обучения, дни открытых дверей и участие студентов в соревнованиях профессионального мастерства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ресурсоснабжающие организации области будут переведены на новый стандарт работы.