Компания — производитель газированных напитков строит логокомплекс в Дмитровском округе

Компания, специализирующаяся на производстве газированных напитков, возводит новый логистический комплекс в Дмитровском городском округе. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области регулярно проверяют ход работ. По итогам последней проверки степень готовности объекта достигла 40%.

На текущий момент строители успешно выполнили работы по устройству котлована и фундамента, возвели металлический каркас здания и смонтировали сэндвич‐панели. Сейчас специалисты завершают устройство покрытия.

Проект предусматривает возведение одноэтажного здания общей площадью около 4 тыс. кв. м. Архитектурный облик комплекса выполнен в минималистичном стиле. При строительстве используются энергоэффективные и долговечные материалы.

Внутри здание оснастят современным оборудованием и системами хранения продукции. Это позволит эффективно использовать пространство, оптимизировать логистические процессы, размещать продукцию разного типа и веса благодаря многофункциональности комплекса.

