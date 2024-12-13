Компания в Химках после вмешательства прокуратуры выплатила долги по зарплате почти на 12 млн рублей

Компания в Химках после вмешательства прокуратуры выплатила сотрудникам долги по зарплате. Общая сумма задолженности составила почти двенадцать миллионов рублей, сообщает Прокуратура Московской области.

Как рассказали в ведомстве, в организации не платили зарплату 54 сотрудникам. Люди не получили положенную оплату за период с июня по июль этого года.

В адрес руководства компании было вынесено представление. Помимо этого, в отношении организации было возбуждено административное дело, и компанию обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.