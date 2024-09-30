Компания в Наро-Фоминске расширяет производство крышек для банок

Компания в Наро-Фоминске запустила новую линию по выпуску крышек для алюминиевых банок. В реализацию проекта было вложено 1,4 миллиарда рублей, передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Линия была запущена на заводе компании «Арнест Упаковочные Решения». Это позволит увеличить объем производства на 1,8 миллиарда единиц в год, и предприятие сможет выпускать более семи миллиардов алюминиевых крышек ежегодно.

Выйти на увеличенную мощность планируется к следующему году. Это обеспечит заявленный спрос со стороны отечественных производителей напитков: компания является единственным в стране производителем крышек для алюминиевых банок. Таким образом, реализация инвестпроекта предприятия помогает снизить долю импорта указанной продукции.

С расширением линии в Наро-Фоминске появится 170 новых рабочих мест.