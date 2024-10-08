Компания в Сергиевом Посаде с января выпустила более пяти миллионов единиц высокоточного крепежа
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Подмосковная компания с начала года произвела более пяти миллионов единиц высокоточного метрического крепежа. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Производством занимается компания «Новые Технологии и Материалы» (НТМ). Она расположена в Сергиевом Посаде. Продукция предприятия очень востребована в разных сферах промышленности, в том числе в производстве медицинской техники.
Крепежи указанной компании отличаются высочайшей точностью резьбы и стабильностью характеристик каждого изделия серии. Качество продукции было подтверждено строгими лабораторными испытаниями.