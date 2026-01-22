Компания-возчик ТКО в Подмосковье проведет испытания электромусоровоза

В Подмосковье весной протестируют новый электромусоровоз. Испытания проведет компания «ЭкоЛайф» в марте, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Соответствующая договоренность была достигнута с руководством ПАО «КамАЗ». Предприятие предоставит спецтехнику для проведения тестирования. Это позволит оценить особенности работы машины в реальных условиях.

Сейчас в автопарке возчика более 1 тыс. единиц спецтехники. На линию каждый день выводят около 600 машин. За день они вывозят свыше 80 тыс. кубометров мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об устранении последствий мощного снегопада, который обрушился на регион в начале года.