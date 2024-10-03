Комплексная онлайн-услуга для поставщиков отопления появилась в Подмосковье, сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь достаточно подать одну заявку на утверждение технологических нормативов, а в результате будут утверждены как нормативы, так и тарифы», – рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу». Она предоставляется бесплатно. Результат поступает в личный кабинет заявителя.

По словам министра, с начала года на сайте госуслуг региона появились четыре комплексные услуги.