Перевернулась лодка — и человек ушел под воду навсегда: две трагедии за одни сутки на реках Кузбасса

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проинформировало о двух происшествиях на реках Кемеровской области, каждое из которых закончилось гибелью человека. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, а Кемеровский следственный отдел на транспорте уже приступил к доследственным проверкам, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, первая трагедия разыгралась возле поселка Красная Поляна. На реке Кара-Чумыш перевернулось маломерное судно. Мужчина, находившийся за управлением, оказался в воде и погиб. Что именно привело к опрокидыванию лодки — ошибка в управлении, техническая неисправность или сложные условия на воде — предстоит выяснить в ходе проверки.

По данным издания, второй случай произошел на реке Уса в Междуреченском муниципальном округе. Здесь опрокинулась моторная лодка, в которой находились два человека. Одного из них спасти не удалось, второму, судя по всему, удалось выбраться. Подробности о состоянии выжившего и обстоятельствах, при которых судно перевернулось, в сообщении ведомства не приводятся.

«Следователями и следователями-криминалистами проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедших событий. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения», — сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Обе истории объединяет не только трагический исход, но и правовая рамка, в которую их поместило следствие. Проверки ведутся по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Это означает, что следователи рассматривают версию, при которой причиной ЧП стало несоблюдение установленных требований — будь то перегрузка судна, отсутствие спасательных средств, управление в состоянии опьянения или иные нарушения.

Ранее сообщалось, что в Московской области за сезон сократилось число несчастных случаев на водоемах.