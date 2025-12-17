Комплексную программу модернизации объектов культуры реализуют в Подольске в 2026 году

В Подольске на 2026 год запланирована комплексная программа модернизации объектов культуры. В планах — проведение цифровой трансформации в четырех домах культуры, обновление фасадов нескольких зданий, модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования в драмтеатре, а также ремонт кровли и актового зала в Доме культуры имени Карла Маркса.

До этого делегации из Татарстана представили опыт региона по модернизации учреждений культуры, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Особый акцент в Подольске будет сделан на цифровизации учреждений. В текущем году ДК «Октябрь» и Культурно-просветительский центр «Дубровицы» вошли в топ-10 участников проекта «50 умных ДК». В 2026 году к программе «100 умных ДК» присоединятся еще четыре подольских учреждения культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации проекта «Умный ДК», в рамках которого в регионе модернизируют дома культуры.