Комплексный ремонт дома 1955 года постройки проходит в Электростали

В Электростали идет капитальный ремонт жилого дома № 23 на ул. Николаева, возведенного еще в 1955 году. Работы выполняет подрядная организация Фонда капитального ремонта региона. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основной фронт работ сосредоточен на ремонте скатной крыши и фундамента с отмосткой. Общий объем кровельных работ составляет 1600 кв. м, и на текущий момент строительная готовность достигла 60%.

На нынешнем этапе строители уже демонтировали старое шиферное покрытие. Сейчас они завершают монтаж стропильной системы и ветрозащитной мембраны — эти элементы обеспечат надежность и долговечность новой кровли. Параллельно ведется оштукатуривание вентиляционных шахт, готовность которых также достигла 60%.

Подрядчик планирует завершить все запланированные работы в сентябре. После ремонта дом не только обретет свежий внешний вид, но и станет более комфортным и безопасным для проживания: улучшится микроклимат в квартирах, снизятся теплопотери, а надежность конструкций обеспечит долгосрочную эксплуатацию здания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе проведут капремонт в 2 тыс. МКД.