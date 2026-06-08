Смолов выложил видео ночной тусовки в Монако с футболистами РПЛ

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов выложил в соцсетях видео, где он зажигает в клубе в Монако с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым и голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым.

На видео футболисты веселились под трек популярного американского рэпера Трэвиса Скотта.

Однако увидеть запись смогли немногие. Смолов выложил ролик в 04:07 по московскому времени, а спустя 11 минут его удалил.

Федор Смолов фактически закончил играть на профессиональном уровне после завоевания чемпионства с «Краснодаром» в 2025 году, однако официально о завершении карьеры 36-летний спортсмен не объявлял.

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