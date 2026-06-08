Эксперт назвала главные ошибки пользователей сервисов знакомств

Неудачные фотографии, шаблонные сообщения и затянувшиеся переписки без встреч чаще всего мешают пользователям найти пару в дейтинговых приложениях. Об этом « Газете.Ru » рассказала PR-директор сервиса знакомств Mamba Наталья Красильникова.

По словам специалиста, первое впечатление в онлайн-знакомствах формирует анкета. Размытые или старые снимки, пустое описание и незаполненные поля заметно снижают шансы на начало общения. У мужчин частой ошибкой становятся однотипные профили, неудачные фотографии и агрессивные формулировки в описании. Женщины, как отметила эксперт, нередко отпугивают длинными списками требований и пассивным поведением в диалоге.

Красильникова уточнила, что пользователи негативно воспринимают фотографии с алкоголем, сигаретами, снимки из туалетов, клубов или постели. Отдельным стоп-фактором для многих остается курение. При этом владельцы слабых анкет зачастую уверены, что выбрали лучшие фотографии.

Даже после взаимной симпатии переписка может быстро закончиться. Одной из главных причин эксперт назвала банальные сообщения вроде «Привет, как дела?», которые теряются среди десятков аналогичных диалогов. Интерес также снижается, если один собеседник отвечает односложно и не поддерживает разговор.

Среди других распространенных ошибок — слишком быстрый переход к интимным темам, обсуждение доходов, жалобы на жизнь и многонедельные переписки без попытки встретиться.

Эксперт добавила, что чрезмерная настойчивость и поток сообщений после отсутствия ответа часто воспринимаются как давление. В то же время холодное общение и длительные паузы также быстро убивают интерес.

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