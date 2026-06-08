Супруга Сафонова рассказала, как она чувствует себя в роли жены известного футболиста

Марина Кондратюк, супруга голкипера ПСЖ и сборной России Матвея Сафонова, в видео в соцсетях Peopletalk ответила на вопрос, каково быть женой известного футболиста.

«Вы знаете, прекрасно. Временами бывает непросто, потому что много стресса. Переживания за конкретного человека. Если исключить все эти моменты эмоциональные, то замечательно», — сказала Кондратюк.

Марина Кондратюк была одной из первых, кто поздравил Сафонова с победой в Лиге чемпионов. После победы ПСЖ над «Арсеналом» девушка выбежала на поле с российским флагом, который переделала из полос французского триколора.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. С середины нынешнего сезона он отвоевал себе статус первого номера. Россиянин выиграл серии пенальти в матче за Межконтинентальный кубок и в финале Лиги чемпионов.

Авторитетная французская газета L'Equipe написала, что Сафонов внес существенный вклад в успех своей команды.