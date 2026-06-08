Правило «50/30/20»: экономист рассказал, как грамотно распределять зарплату без жесткой экономии
Экономист Исмаилов: правило «50/30/20» поможет распределить зарплату
Рациональное распределение зарплаты помогает снизить финансовый стресс и создать устойчивый личный бюджет без отказа от привычного уровня комфорта. Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.
По словам экономиста, одной из самых популярных схем остается правило «50/30/20». Согласно этой модели, половина дохода должна уходить на обязательные расходы: оплату жилья, продукты, коммунальные услуги, лекарства и другие базовые потребности.
Еще 30 процентов рекомендуется направлять на личные желания — отдых, развлечения, хобби и покупки. Эксперт отметил, что полный отказ от таких трат может негативно сказаться на эмоциональном состоянии.
Оставшиеся 20 процентов предлагается использовать для формирования финансовой подушки безопасности, накоплений и инвестиций. Если уровень дохода не позволяет откладывать такую сумму, важно сохранять хотя бы минимальные регулярные сбережения.
Исмаилов подчеркнул, что ключевое значение имеет не размер накоплений, а системность. В зависимости от доходов соотношение расходов может меняться, однако принцип распределения средств должен сохраняться.
Еще одним эффективным способом эксперт назвал метод «четырех конвертов». В этом случае деньги заранее распределяются по отдельным категориям: текущие расходы, накопления, крупные цели и непредвиденные траты.
Также экономист рекомендовал использовать правило «Сначала заплати себе», при котором часть зарплаты сразу переводится в сбережения. Для хранения накоплений он посоветовал накопительные счета с ежедневным начислением процентов, позволяющие одновременно сохранять доступ к средствам и получать дополнительный доход.
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