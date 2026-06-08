Правило «50/30/20»: экономист рассказал, как грамотно распределять зарплату без жесткой экономии

Рациональное распределение зарплаты помогает снизить финансовый стресс и создать устойчивый личный бюджет без отказа от привычного уровня комфорта. Об этом « Ленте.ру » рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

По словам экономиста, одной из самых популярных схем остается правило «50/30/20». Согласно этой модели, половина дохода должна уходить на обязательные расходы: оплату жилья, продукты, коммунальные услуги, лекарства и другие базовые потребности.

Еще 30 процентов рекомендуется направлять на личные желания — отдых, развлечения, хобби и покупки. Эксперт отметил, что полный отказ от таких трат может негативно сказаться на эмоциональном состоянии.

Оставшиеся 20 процентов предлагается использовать для формирования финансовой подушки безопасности, накоплений и инвестиций. Если уровень дохода не позволяет откладывать такую сумму, важно сохранять хотя бы минимальные регулярные сбережения.

Исмаилов подчеркнул, что ключевое значение имеет не размер накоплений, а системность. В зависимости от доходов соотношение расходов может меняться, однако принцип распределения средств должен сохраняться.

Еще одним эффективным способом эксперт назвал метод «четырех конвертов». В этом случае деньги заранее распределяются по отдельным категориям: текущие расходы, накопления, крупные цели и непредвиденные траты.

Также экономист рекомендовал использовать правило «Сначала заплати себе», при котором часть зарплаты сразу переводится в сбережения. Для хранения накоплений он посоветовал накопительные счета с ежедневным начислением процентов, позволяющие одновременно сохранять доступ к средствам и получать дополнительный доход.

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