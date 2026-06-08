Названа доля сторонников дополнительного дня отдыха в России

Большинство работающих россиян положительно относятся к возможности появления дополнительного выходного дня. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, с которыми ознакомилось РИА Новости .

Согласно исследованию, 53 процента респондентов поддержали идею сокращения рабочей недели за счет дополнительного дня отдыха. Еще 24 процента участников опроса высказались против такой инициативы, а 23 процента затруднились дать однозначный ответ.

Как отметили опрошенные, дополнительное свободное время они хотели бы посвятить семье, отдыху, личным делам и самообразованию.

Исследование также показало различия в отношении к инициативе среди разных групп населения. Женщины поддерживают идею дополнительного выходного немного чаще мужчин — 54 процента против 52 процентов.

Наиболее высокий уровень одобрения зафиксирован среди молодежи до 35 лет — в этой возрастной категории инициативу поддержали 64 процента участников опроса. Среди россиян старше 45 лет число сторонников заметно ниже — 39 процентов.

По данным SuperJob, по сравнению с ноябрем 2025 года отношение россиян к идее практически не изменилось — уровень поддержки остался примерно на прежнем уровне.

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