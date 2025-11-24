Комплексы радиоэлектронной борьбы передали участникам СВО из Подольска

Очередную партию гуманитарной помощи передали из Подольска участникам специальной военной операции. В состав груза вошли комплексы радиоэлектронной борьбы.

Подольские волонтеры уже доставили гумпомощь в батальон мотострелкового полка на Белгородском направлении. Командир части выразил благодарность главе Подольска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Всероссийского инклюзивного форума рассказал, как в регионе оказывают поддержку участникам СВО, столкнувшимся с инвалидностью.